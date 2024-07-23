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        Haberler Dünyadan Adidas tartışmalı reklamı için Bella Hadid'den özür diledi - Magazin haberleri

        Adidas tartışmalı reklamı için Bella Hadid'den özür diledi

        Alman Adidas markası, Münih Olimpiyatları temalı tartışmalı reklamının Bella Hadid ve reklamda rol alan diğer modeller üzerinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:25
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        Adidas, Münih Olimpiyatları temalı son reklamının yarattığı tartışma sonrası reklamda yer alan ünlü model Bella Hadid ile A$AP Nast, Jules Koundé ve diğer modellerden özür diledi.

        Yapılan açıklamada; "Kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Bu bağlantılar kasıtlı değildir ve dünya çapındaki topluluklarda yarattığımız üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz" denildi.

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        Marka, "kasıtsız bir hata yaptığını" söylerken, açıklamada; "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkiden dolayı özür dileriz ve kampanyayı revize ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

        Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Filistin işgalinde Filistin'den yana tavrını her fırsatta net bir şekilde ortaya koyuyor.

        Alman şirketi, 11 İsrailli sporcu ve bir Alman polis memurunun Filistinliler tarafından öldürüldüğü 1972 Olimpiyat Oyunları'ndan ilham alan spor ayakkabılarının tanıtımını yapmak için Bella Hadid'e yer verince tepkiyle karşılaştı.

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        Marka özür diledi ve Olimpiyat saldırısına 'kasıtsız' bir gönderme yaptıktan sonra reklamı revize edeceğini duyurdu.

        Marka tarafından yapılan ilk özür açıklamasında, "Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Her ne kadar bunlar tamamen kasıtsız olsa da neden olduğumuz üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

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        İkinci özür, Us Weekly'nin 27 yaşındaki Hadid'in tepkiler üzerine avukat tuttuğunu bildirmesinin ardından geldi.

        Dergiye konuşan Bella Hadid'e yakın bir kaynak, ünlü modelin, kendisini 1972'de Münih'te meydana gelen ölüm ve şiddet olayıyla ilişkilendirilecek bir kampanyaya dahil ettiği için kamuya hesap vermemelerinden dolayı markaya karşı dava açmak istediği için avukat tuttuğunu söyledi. Kaynak ayrıca, "Şiddet Bella'nın görüşleriyle uyuşmuyor" diye ekledi.

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        Annesi Hollandalı, babası Filistinli olan ve açıkça Filistin'e desteğini göstermekten kaçınmayan Hadid, daha önce Instagram'da çeşitli açıklamalar yayınlayarak ve köklerinden ilham alan kıyafetler giyerek babası Mohamed Hadid'in memleketine desteğini açıklamıştı.

        Bella Hadid, henüz tartışmalı reklamla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        #Bella Hadid
        #Adidas
        #reklam
        #Münih olimpiyatları
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