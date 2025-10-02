'Adile'nin gösterim tarihi belli oldu

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, başrolünde; Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile’, 5 Aralık tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Açıklanan tarih, filmi merakla bekleyen izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Filme dair paylaşılan ipuçları ve oyuncu yorumları ilk günden itibaren seyircideki merak duygusunu artırırken buluşma tarihinin belirlenmesi de ‘Adile’ için geri sayımı başlattı.

‘Adile’ sinema izleyicisini hem Türkiye’nin naif bir dönemine hem de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, herkese ve her şeye rağmen kendi hayatının kurallarını kendisi koyan bir kadının hikâyesine davet ediyor.

Film; sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan, ancak kendi yaşamında büyük sınavlardan geçen Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerinden kesitleri, Çağan Irmak’ın objektifinden anlatıyor. Bir dönemin ‘Masalcı Teyze’sinin aynı zamanda disiplinli iş ahlakıyla, kadın dayanışmasına verdiği önemle, hayatının en zor günlerinde bile sahneye çıkma kararlılığıyla ‘Adile’ duygu dolu bir hikâye anlatıyor.