Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSpor Toto 3. Lig
ABONE OL

Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, şampiyonluğunu ilan etti

Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
İHA

Şanlıurfa 11 Nisan Stadında Karbel Karaköprü Belediye Spor deplasmanında 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakipleri de puan kaybettiği için şampiyon oldu. Ev sahibi takım Karbel Karaköprü Belediye Spor aldığı galibiyetle ligde kalırken Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu. 11 Nisan Stadından her iki takım memnun ayrıldı.

Maçın 47.dakikasında Tolunay Yurseven’in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Maçın 50.dakikasında Ömürcan Karaca’nın attığı gol ile skor 1-1 oldu.

Maçın 54.dakikasında Tolunay Yurtseven kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı. 87.Dakikada ise Mert Efe Çölbeyi’nin attığı gol ile maçın skoru 3-1 oldu. 7 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 3-1 tamamlandı.
Bitiş düdüğüyle birlikte sahada her iki takımında sevinç gösterileri vardı. Adıyaman 1954 Spor şampiyon olduğu için, Karbel Karaköprü Belediye Spor ise ligde kaldığı için sevindi.

Maçı Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve siyasiler maçı izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Beşiktaş şampiyonluğa inanmış
FUTBOL"Beşiktaş şampiyonluğa inanmış"
Beşiktaş: 7 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLŞampiyonluğa koşuyor: 7-0!
Serdar Ali Çelikler: Şampiyonu alkışlıyorum
FUTBOL"Şampiyonu alkışlıyorum"
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Beşiktaş sezon rekoru kırdı
FUTBOLBeşiktaş sezon rekoru kırdı
Emre Belözoğlu'ndan futbolculara: Kupayla taçlandıracaksınız
FUTBOLAlanya maçı sonrası o sözler!
Allahyar'a Lucescu talip!
FUTBOLLucescu peşinde!
Mohamed'in parası Diagne'den!
FUTBOLMohamed'in parası Diagne'den!
İngiltere Premier Lig'de "oruç düzenlemesi" gündeme geldi
FUTBOL"Oruç düzenlemesi" gündeme geldi
Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor!
FUTBOLJuventus'a veda!