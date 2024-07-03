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        Haberler Gündem Adıyaman'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 00:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:22
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        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla ve darbedilerek yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede zarar gören araçlarda incelemelerde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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