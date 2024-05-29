Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet: Peksimet
Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hemen hemen her fırında sabah saatlerinde pişirilen peksimet 10 gün tazeliğini koruyor.
Kahvaltı sofralarının arasında bulunan peksimet 7 liradan satılıyor. Haci Zeyrek Şimşek, ilçede 30 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi.
Peksimetin hazırlanışını anlatan Şimşek, "Peksimet sofralara gelene kadar birçok aşamadan geçiyor, özellikle akşamdan hamuru mayalıyoruz ve 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz.