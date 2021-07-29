Adıyaman'da teröristlere kıyafet yardımı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı 0:00 / 0:00

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin kırsal bölgede giydikleri kıyafetleri temin eden şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, şüphelinin Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş E.Ç. olduğunu belirledi.

Ekipler E.Ç'yi, evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. E.Ç. nöbetçi hakimlikçe "teröristlere yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, kıyafetleri Diyarbakır ilinden temin ettiği ve bir başka şüpheli aracılığıyla teröristlere gönderdiği tespit edilirken konuyla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.