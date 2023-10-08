Karakuş Tümülüsü'nün gizemi, jeoradar ile ortaya çıkarılacak ADIYAMANİlKültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'nün gizeminin ortaya çıkarılması için jeoradar çalışması başlatıldı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu, "Bu çalışma ile kazmadan bölgede, ne olup olmadığını belirleyeceğiz" dedi.

ADIYAMANİlKültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü'nün gizeminin ortaya çıkarılması için jeoradar çalışması başlatıldı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu, "Bu çalışma ile kazmadan bölgede, ne olup olmadığını belirleyeceğiz" dedi.

Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Kommagene Kralı 1'inci Antiokhos'un oğlu Kral 2'nci Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının da yer aldığı Karakuş Tümülüsü'nde yer alan yapıların belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgede, özellikle mezarların da bulunması için Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi'nce harekete geçildi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ile eşi Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Kadıoğlu tarafından jeoradar çalışması başlatıldı.

'HİKAYESİ OLDUKÇA ESKİ VE DEĞERLİ'

Prof. Dr. Selma Kadıoğlu, "Buradaki çalışmamızın hedefi; tümülüsün bulunduğu bölgede görüntülemeler ile veri toplamak, ardından 2 ve 3 boyutlu görüntülemeler ile olası mezar yerlerinin konumlarını, derinliklerini ortaya koymak. Aynı zamanda 35 ile 45 metre derinlikte yapılacak görüntülemeler ile alanda herhangi bir yapısal sorun olup olmadığını, kırıklar bulunup, bulunmadığını da belirleyeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ise kazı yapmadan alan görüntülemesi ile zemindeki yapı tespitini yapacaklarına değinerek, "Daha önce bu bölgede kazı çalışması kısmen yapılmış ancak yer içi görüntülemesi tam anlamıyla yapılmamış. Bu çalışma ile kazmadan bölgede, ne olup olmadığını belirleyeceğiz. Karakuş Tümülüsü'nün hikayesi oldukça eski ve tarihi değeri yüksek kültür mirası. Yapacağımız çalışma ile bu değeri daha net ortaya koymayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'GİZEMİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tümülüsteki çalışmaların Kommagene Krallığı'na ilişkin araştırmalara yeni bir boyut kazandırmasının hedeflendiğine değinen Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ise "Karakuş Tümülüsü, 2 bin yıl önce inşa edilen kutsal alandır. Bu alandaki veriler kısıtlıydı. Bu alana ilişkin olarak Ankara Üniversitesi ile iş birliği içerisinde jeofizik çalışması başlattık. Çalışma sonucunda, buradaki toprak içi görüntülerle elde edilecek veriler doğrultusunda, Karakuş Tümülüsü'nün gizemini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.