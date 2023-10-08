Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Beton mikseri devrildi, sürücü öldü

        ADIYAMAN'ınKahtailçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Faik Yılancı (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton mikseri devrildi, sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ınKahtailçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Faik Yılancı (40), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Mülk köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Faik Yılancı yönetimindeki 06 DLH 648 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Araçta sıkışıp, itfaiye ekiplerince kurtarılan Yılancı, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karakuş Tümülüsü'nün gizemi, jeoradar ile ortaya çıkarılacak
        Karakuş Tümülüsü'nün gizemi, jeoradar ile ortaya çıkarılacak
        Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
        Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı
        Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı