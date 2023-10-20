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        Adıyaman'da, devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Akkuş (70) yaşamını yitirdi, eşi Meral Akkuş (58) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:10
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        Adıyaman'da, devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
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        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Akkuş (70) yaşamını yitirdi, eşi Meral Akkuş (58) ise ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yelbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Akkuş yönetimindeki 02 DD 539 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Akkuş'un, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Meral Akkuş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akkuş'un cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, eşinin tedavisi devam ediyor.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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