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        Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK´lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:10
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        Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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        ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK´lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. PKK´lı teröristler tarafından önceki yıllarda bırakıldığı anlaşılan yaşam malzemeleri, güvenlik güçlerince imha edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2023-11-02 09:07:19

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