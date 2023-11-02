Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK´lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ADIYAMAN'ınGerger ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK´lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. PKK´lı teröristler tarafından önceki yıllarda bırakıldığı anlaşılan yaşam malzemeleri, güvenlik güçlerince imha edildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN
2023-11-02 09:07:19