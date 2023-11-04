Tüfeği ateş alan çiftçi, hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çiftçi Mehmet Tükenmez (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sahibi olduğu tarladan dönen Mehmet Tükenmez'in yanında taşıdığı tüfeği bilinmeyeen nedenle ateş aldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Tükenmez'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tükenmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mustafa ÖNDOĞAN

2023-11-04 13:16:33