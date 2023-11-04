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        Tüfeği ateş alan çiftçi, hayatını kaybetti

        ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çiftçi Mehmet Tükenmez (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:20
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        Tüfeği ateş alan çiftçi, hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde, taşıdığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan çiftçi Mehmet Tükenmez (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sahibi olduğu tarladan dönen Mehmet Tükenmez'in yanında taşıdığı tüfeği bilinmeyeen nedenle ateş aldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Tükenmez'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tükenmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-11-04 13:16:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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