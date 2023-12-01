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        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

        ANKARA'da,görevi başında, trafik kazasında şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem (34), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:30
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        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit Musa Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
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        ANKARA'da,görevi başında, trafik kazasında şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem (34), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu ve ardından aracına binerek ayrıldı. Koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem ise yanındaki diğer koruma polisiyle yolun karşısındaki otomobillerine doğru ilerlerken; sürücüsü aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, Erdem'e çarptı. Karşı şeride savrulan Erdem, 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredekiler, otomobili kaldırıp Musa Erdem'i çıkardı. Erdem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şehit Musa Erdem´in cenazesi, Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlenen törenin ardından uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Şehit Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınlarıyla, Kahta ilçesi Elbeyi köyüne götürüldü. Köy meydanında düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, bakan yardımcıları, şehidin silah arkadaşları, annesi Safiye ve babası Aslan Erdem, eşi Didem Erdem, çocukları Asaf Erdem (5) ve Amine Erdem (1) ile yakınları katıldı.

        Törende şehidin ailesi tabuta kapanıp ağladı. Didem Erdem, Musa Erdem'in fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyerek çocuklarıyla tabutun başında son kez fotoğraf çektirdi. İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Musa Erdem, gözyaşlarıyla Menzil köyü mezarlığında toprağa verildi.

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