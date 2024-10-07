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        Otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Yalçın (37) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:00
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        Otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Yalçın (37) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ören köyü yakınlarında meydana geldi. Erol B. yönetimindeki 27 ABR 921 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yalçın'ın (37) kullandığı 48 VP 096 plakalı ha+fif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü de ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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