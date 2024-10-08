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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 08:47 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:50
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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