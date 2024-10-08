Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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