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        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında 4'üncü duruşma başladı

        ADIYAMAN'da, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın 4'üncü duruşması başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:55
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        72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında 4'üncü duruşma başladı
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        ADIYAMAN’da, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) voleybol turnuvası için gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın 4’üncü duruşması başladı. Duruşma için Adıyaman'a gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen, aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonunda 11 sanık hakkında iddianame hazırlandı ve 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adıyaman Adliyesi'nde bugün görülen davanın 4’üncü duruşmasına KKTC Başbakanı Ünal Üstel, otelde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

        Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias davasından çıkacak kararın bütün Türkiye'de örnek olmasını beklediklerini söyledi. Devam eden davadan çıkacak karar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatın durduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Üstel, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yüzlerce insanımızı yitirdik. Biz de bu felakette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi yitirdik ve o günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Geçen süre içerisinde yine Adıyaman'da kaybettiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın duruşması için 4'üncü kez Adıyaman'dayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat durmuştur. Hükümetiyle, muhalefetiyle, tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için bugün buradayız ve ülkemizdeki insanımızın gözü, kulağı Adıyaman'dadır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır" diye konuştu.

        Depremde kaybettikleri evlatların unutamayacaklarını da dile getiren Üstel, "Biz evlatlarımızın bu acısını sonuna kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. O yüzden adaletten beklentilerimiz var. Kural tanımayan, yasa tanımayan ve bu olayların bir daha tekerrür etmemesi adına biz İsias davasından çıkacak kararın bütün Türkiye'ye örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız. Ben başbakan olarak değil, bir baba olarak, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bir insan olarak buradayım. O yüzden davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sonuçlanana kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm halkı tek yürek olarak Adıyaman'da olacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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