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        Adıyaman'da İsias Otel davası başladı (3)

        KKTCBAŞBAKANI ÜSTEL: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZKKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar sonrası adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 04:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 04:05
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        Adıyaman'da İsias Otel davası başladı (3)
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        KKTCBAŞBAKANI ÜSTEL: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar sonrası adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Üstel davanın takipçileri olacaklarını belirterek, "Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin İsias Otel davası kararını açıklamasının ardından suçlular bekledikleri cezayı tam alamasa da adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. İsias Otel'in sahibi ve mimarı dahil sanıkların suçlu bulunması bizi kısmen mutlu etti. Ancak bu mücadele bitmedi. Şampiyon Melekler yattıkları yerde huzura kavuşana kadar davayı takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Tarihinde ilk defa hükümet ve muhalefet tek yürek oldu. Asrın felaketinin yaşandığı günden itibaren davayı beraber izledik. Birlik ve beraberlik içinde bu işi daha ileri taşıyacağız. Zaten hep söyledik, biz bu adaletin tam tecelli edene kadar ve halkımızın ve özellikle şampiyon meleklerimizin yattıkları yerde manevi huzur bulana kadar biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Buradan biz gerekçeli karar açıklandıktan sonrada istinafa müracaat edip bu konuyu daha ileriye taşıyacağız ve biz ülke olarak bu işin takipçisi olacağız. Vicdanları rahat ettirene kadar biz mahkeme salonlarını takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adaletin tecelli edene kadar biz yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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