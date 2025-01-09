Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
KAZADAÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİAdıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZADAÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı'nın cenazeleri otopsi için morgda tutuluyor.
Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin'in tedavileri ise devam ediyor.
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