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        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2)

        KAZADAÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİAdıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:35
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        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı'nın cenazeleri otopsi için morgda tutuluyor.

        Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin'in tedavileri ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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