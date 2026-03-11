Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı

        Adıyaman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanan sergi, sanat ile maneviyatı aynı potada buluşturdu.

        Kommagene Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kursiyerler ve öğretmenler tarafından büyük emek ve titizlikle hazırlanan hat, tezhip ve ebru sanatının seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışına katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, eserleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Varol, sergide yer alan hat ve tezhip gibi çalışmaların milletin köklü medeniyet birikimini, estetik anlayışını ve derin manevi dünyasını yansıttığını belirterek, emeği geçen kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

        Serginin, ramazan ayı boyunca Kommagene Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

