Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da depremzede kadınların hazırladığı '6 Şubat' belgeselinde duygusal anlar

        ADIYAMAN'da depremzede kadınların hazırladığı 6 Şubat depreminin anlatıldığı belgeselde duygu dolu anlar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da depremzede kadınların hazırladığı '6 Şubat' belgeselinde duygusal anlar
        ABONE OL

        ADIYAMAN’da depremzede kadınların hazırladığı 6 Şubat depreminin anlatıldığı belgeselde duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce böyle duygulu bir film izlemediğini belirtti.

        6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenen programlar kapsamında belgesel gösterimi ve galası gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi tarafından depremzede kadınların hayata yeniden tutunması kapsamında film atölyesi kuruldu. 19 kadından oluşan ‘04.17 Belgesel Film Atölyesi’nde daha önce hiç deneyimi olmayan kadınlara belgesel çekimleri anlatıldı. Daha sonra kadınlar depremin anlatıldığı belgesel hazırladı. Belgeselde depreme ilişkin görüntülerin yanı sıra depremzedeler ile röportaj da yer aldı. Belgesel filmin gösterimi ve galası gerçekleştirildi. Gala gecesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, depremzedeler ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen belgesel yapımcıları ve yönetmenler katıldı. Belgesel gösterimi sırasında depremzedeler ve izleyiciler gözyaşlarını tutamadı, salonda duygusal anlar yaşandı.

        ‘YAŞANANLARI BU KADAR YOĞUN ANLATAN BİR ŞEY İZLEMEMİŞTİM’

        Belgesel gösteriminin ardından salonda konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce böyle duygulu bir film izlemediğini ifade etti. Özel, emeği geçen kadınları tebrik ederek, “Adıyaman’da dokunduğumuz her noktada birbirinden daha dayanılması zor hikayeler duydum. Buradaki çok değerli kadınların hikayeleri belgeselin kitapçığında var. Her birinin birbirinden dokunaklı hikayeleri var. Söylenebilecek hiçbir şey yok ancak yapılabilecek çok şey var. Bu acılar başta İstanbul ve Ege’de tekrarlanmaya çok yakın. Bunun için Türkiye’nin depremden sonra ne yapacağına değil depremden önce ne yapacağına karar verip harekete geçmesi gerekiyor. En başta siyaset üstü bir deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu ülkede başkalarının bu acıları yaşamaması için yaşananlardan ders almamız gerekiyor. Çok profesyonel, çok bütçeler harcanmış belgeseller gördük ancak bu kadar kısa sürede bu kadar az sözle ve bu kadar yaşanmışlıkları hem çok sade ve bu kadar yoğun anlatabilen bir belgesel daha izlememiştim. Emek verenlere bilhassa yüreğini koyanlara teşekkür ederim. Dünyada en güçlü bağ acıları üzerinden birbirine bağlı olan insanların bağıdır. Duyguları ifade etmekte zorlandığım dakikalar içindeyim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        AK Partili Alkayış, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmaları değer...
        AK Partili Alkayış, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmaları değer...
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi