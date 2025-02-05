Adıyaman'da depremzede kadınların hazırladığı '6 Şubat' belgeselinde duygusal anlar

ADIYAMAN’da depremzede kadınların hazırladığı 6 Şubat depreminin anlatıldığı belgeselde duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce böyle duygulu bir film izlemediğini belirtti.

6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenen programlar kapsamında belgesel gösterimi ve galası gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi tarafından depremzede kadınların hayata yeniden tutunması kapsamında film atölyesi kuruldu. 19 kadından oluşan ‘04.17 Belgesel Film Atölyesi’nde daha önce hiç deneyimi olmayan kadınlara belgesel çekimleri anlatıldı. Daha sonra kadınlar depremin anlatıldığı belgesel hazırladı. Belgeselde depreme ilişkin görüntülerin yanı sıra depremzedeler ile röportaj da yer aldı. Belgesel filmin gösterimi ve galası gerçekleştirildi. Gala gecesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, depremzedeler ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen belgesel yapımcıları ve yönetmenler katıldı. Belgesel gösterimi sırasında depremzedeler ve izleyiciler gözyaşlarını tutamadı, salonda duygusal anlar yaşandı.

‘YAŞANANLARI BU KADAR YOĞUN ANLATAN BİR ŞEY İZLEMEMİŞTİM’

Belgesel gösteriminin ardından salonda konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce böyle duygulu bir film izlemediğini ifade etti. Özel, emeği geçen kadınları tebrik ederek, “Adıyaman’da dokunduğumuz her noktada birbirinden daha dayanılması zor hikayeler duydum. Buradaki çok değerli kadınların hikayeleri belgeselin kitapçığında var. Her birinin birbirinden dokunaklı hikayeleri var. Söylenebilecek hiçbir şey yok ancak yapılabilecek çok şey var. Bu acılar başta İstanbul ve Ege’de tekrarlanmaya çok yakın. Bunun için Türkiye’nin depremden sonra ne yapacağına değil depremden önce ne yapacağına karar verip harekete geçmesi gerekiyor. En başta siyaset üstü bir deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu ülkede başkalarının bu acıları yaşamaması için yaşananlardan ders almamız gerekiyor. Çok profesyonel, çok bütçeler harcanmış belgeseller gördük ancak bu kadar kısa sürede bu kadar az sözle ve bu kadar yaşanmışlıkları hem çok sade ve bu kadar yoğun anlatabilen bir belgesel daha izlememiştim. Emek verenlere bilhassa yüreğini koyanlara teşekkür ederim. Dünyada en güçlü bağ acıları üzerinden birbirine bağlı olan insanların bağıdır. Duyguları ifade etmekte zorlandığım dakikalar içindeyim” dedi.