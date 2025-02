Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımları yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 256 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’nci yıl dönümünde Adıyaman'da 'Bir oluruz' temasıyla düzenlenen anma programına katıldı. Yeni Mahalle Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 büyük futbol kulübünün başkanı, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri ile büyükelçiler de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 737 vatandaşa rahmet dileyerek sözlerine başladı. 6 Şubat depremlerinin yüreklerde büyük yaralar açtığını ve milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bıraktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun diyor, deprem şehitlerimizin yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca dün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

'6 ŞUBAT'IN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE'

6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliği ile kalplerinde hissettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliği ile kalbimizde hissediyor hem de devletimizin desteği, milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar sadece bu illerdeki insanlarımızı değil, 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan sabırla, azimle, kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğerleri tek yürek, tek bilek oldu" diye konuştu.

"11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladı. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Hala hazırda 717 okul ile 13 bin dersliği yapımı 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak 249 okul ve 3 bin 119 dersliğinde güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız. Şurası bir gerçek, ulaşım olmadan atılan her adım yarım kalır. Kara yolu, hava yolu, demir yolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demir yollarında hasar gören 1275 kilometre uzunluğundaki hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü. 3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların da inebileceği yeni bir pisti inşallah Hatay'ımıza tekrar kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminaliyle kablosuz erişim noktaları kurduk. Haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yaparak yaklaşık 1400 adet kalıcı baz istasyonu kurmalarına yardımcı oldu."

Konuşmasının son bölümünde muhalefeti eleştiren ve her zaman depremzedelerin yanında olduklarının mesajını veren Erdoğan, "Devletimiz tüm bilimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardayız. Muhalefetin hafızasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesai, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki gün buralara gelip konuşmakla da olmaz. Sürekli eleştirerek, sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez. Hükümetimizin, belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefet partisinin genel başkanları ise seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler. Sonra da buhar olup uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında hiçbir projeleri ve faaliyetleri maalesef yok. Medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğu ise zaten deprem bölgesinin yollarını unuttu. Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz."

KURUM: 182 BİN KİŞİYLE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için 182 bin işçi, mimar, mühendis ile çalıştıklarını söyledi. Felaketin yaşandığı 6 Şubat 2023'ün en uzun ve en soğuk gece olduğunu belirten Bakan Kurum, "Depremin ikinci günü Cumhurbaşkanımız beni arayarak; 'Murat hazır ol, bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz' dedi. Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ın, Malatya'nın, Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın ve diğer tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz. Bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz. Millet olarak bu afete muhteşem dayanışmayla cevap verdik, tek bir an bile 'bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatı nasıl normale çevireceğiz' diye şüpheye düşmedik. Her yuvayı kendi yuvamız bildik ve alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık. Yüz binlerce yeni yuva kurduk, uydu kentler, şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını ekimde 100 bin, kasımda 155 bin ve ocakta 201 bine ulaştırdık. Ama biz dertliyiz, bizim için çalışmanın sonu yoktur, başarmanın sınırı yok. Şehirlerin her açıdan zengin olması için ticaret ve sanayinin güçlü olması için düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. 182 bin işçi, emekçi, mimar mühendis adına durmadan dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyorum" diye konuştu.

44 KURUM VE KURULUŞA PLAKET

Törende, deprem sonrası yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı, aralarında Demirören Holding ile Baykar, Türk Hava Yolları, Turkcell, AFAD, TOKİ, Emlak Konut, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de olduğu 44 kurum ve kuruluşa Anadolu karanfili sembolü ile 'Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır' yazılı plaket sunuldu. Demirören Holding adına plaketi alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Holding'in başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.