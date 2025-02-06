Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımları yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 256 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’nci yıl dönümünde Adıyaman'da 'Bir oluruz' temasıyla düzenlenen anma programına katıldı. Yeni Mahalle Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 büyük futbol kulübünün başkanı, depremzede aileler ile deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçiler, mimar, mühendis ve ustalar, depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan Kızılay, JAK, UMKE, AFAD gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri ile büyükelçiler de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 737 vatandaşa rahmet dileyerek sözlerine başladı. 6 Şubat depremlerinin yüreklerde büyük yaralar açtığını ve milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bıraktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun diyor, deprem şehitlerimizin yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca dün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

'6 ŞUBAT'IN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE'

6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliği ile kalplerinde hissettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliği ile kalbimizde hissediyor hem de devletimizin desteği, milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar sadece bu illerdeki insanlarımızı değil, 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan sabırla, azimle, kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğerleri tek yürek, tek bilek oldu" diye konuştu.

'DEVLET NEREDE DİYENLERE CEVABIMIZI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERDİK' Deprem sürecinde siyasi menfaat devşirmek isteyenlere cevabı depremzedelerin yanında olarak ve yaptıkları çalışmalar ile güçlü şekilde verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'Devlet nerede?' diye soranlara, 'Devlet işte burada, halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti; evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti; eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizle gösterdik. Devleti; deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Devleti; teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik." 'GÖZYAŞLARIMIZI İÇİMİZE AKITARAK, ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRIYORUZ' Deprem bölgesinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gözyaşlarımızı içimize akıtarak emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız, bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleriyle, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi, milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb’ime bugün bir kez daha hamd ediyorum. Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere aynaya bakmadan bize ne yaptınız diye soranlara özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları burada kısaca hatırlatmak istiyorum. Bakınız dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları dahi kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. 2 hafta önce 24 Ocak'ta 201 bininci yuvamızın anahtarlarını Malatya'mızda hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımları yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 256 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız. Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Dikkatinizi çekelim. Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. Yani bugün depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesindeki hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte diğer bakanlarımız ve belediyelerimizle olağanüstü bir çaba gösterdi. Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile bin yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nin projeleri bitti, inşallah yıl içinde de ihaleleri yapılacak. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattık. Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehitlerimizde görevlendirildi. Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezimizin inşa öncesi hazırlıkları devam ediyor."

'EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ' Eğitime büyük önem verdiklerini ve depremin etkilediği 11 ilde 6 Şubat öncesine göre derslik sayısını artırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladı. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Hala hazırda 717 okul ile 13 bin dersliği yapımı 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak 249 okul ve 3 bin 119 dersliğinde güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız. Şurası bir gerçek, ulaşım olmadan atılan her adım yarım kalır. Kara yolu, hava yolu, demir yolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demir yollarında hasar gören 1275 kilometre uzunluğundaki hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü. 3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların da inebileceği yeni bir pisti inşallah Hatay'ımıza tekrar kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminaliyle kablosuz erişim noktaları kurduk. Haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yaparak yaklaşık 1400 adet kalıcı baz istasyonu kurmalarına yardımcı oldu." 'SANAYİ VE TİCARETİ CALANDIRDIK' Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık. 9 ilimizde 3'ü organize sanayi, 1'i endüstri bölgesi olmak üzere 34 adet sanayi alanı ilan ettik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik. Kalkınma ajanslarımızla afet illerimizde 1655 projeye 3 milyar lira bölge kalkınma idarelerimizde 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktardık. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizdeki yatırımları en üst seviyede yatırım teşvikleriyle destekledik. Bölgede 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak 1116 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Deprem sonrası canlanma destek programıyla altmış 1673 KOBİ'ye 37 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. TÜBİTİK aracılığıyla 484 araştırma geliştirme projesine 772 milyon lira destek, 2 bin 500’e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira tutarında burs verdik."

‘TOPLAM 34,5 MİLYAR LİRA KİRA DESTEĞİ VERDİK’ Deprem felaketinin ardından çok sayıda vali ve mülki idare amirinin bölgede görevlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın gıda market alışverişleri için 73 bin Esen Kart dağıttık. 2025 itibarıyla 363 bin haneye toplam 34,5 milyar lira kira desteği verdik. Taşınma, destek, kira, tahliye, vefat yardımı ve diğer destek ödemelerinin toplamı 150 milyar liraya yaklaştı. Çalışma ve sosyal güvenlikte toplum yararına programımız çerçevesinde 15 milyar lira tutarında 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik. Kısa çalışma ödeneğiyle 111 binden fazla kişiye toplam 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Gençlik ve sporda 23 bin 692 depremzede öğrencimizin öğrenim kredisini karşılıksız bursa dönüştürdük. 18 bin afetzede öğrencimize de yeni eğitim öğretim yılında öğrenim bursu tahsis ettik. Deprem bölgemizin 4 ilindeki toplam 9 bin 710 yataklı 9 yeni öğrenci yurdumuzdan 3'ünün inşası tamamlandı, 6'sının yapımı devam ediyor. 8 şehrimizdeki 15 bin 500 yatak kapasiteli 8 yeni öğrenci yurdumuz ise proje aşamasında bunların yapımına kısa sürede başlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede zarar gören camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın onarımı ve inşası için 156 milyon liralık yardımda bulundu. İlköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 7 bin 90 öğrenciye 10 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığımız, depremde hasar gören farklı illerimizdeki ibadethaneler ile vakıf ve kültür varlığının restorasyonunu yaptı. Aile Bakanlığımız 4,1 milyon vatandaşımıza psikososyal destek sundu. Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni evlenen 5 bin 653 çifte 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği verdi. Deprem bölgemizdeki 16 kadın konuk evinde 18 bin 201 afetzedeyi misafir ettik. Son iki yılda 11 ilde toplam 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. İçme ve tarımsal sulama için 20 milyar liralık yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız. Hayvanlarını kaybedenlerin zararlarını karşıladık. Deprem illerinde 335 bin çiftçiye 4,8 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirdik. Depremde zarar gören İskenderun Balıkçı Barınağı’nın onarımını 1,3 milyar liralık maliyette 2024 yılında tamamladık. Deprem bölgesinin zarar gören tarım altyapısının iyileştirilmesi konusunda Dünya Bankası ile bir kredi paketi imzaladık. Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz. Enerjide elektrik, doğal gaz, petrol, iletim, dağıtım veya depolama hatlarında deprem sebebiyle 24 milyar liralık hasar oluşmuştur. Enerji altyapısındaki hasarların gidebilmesi için kamu ve özel sektör tarafından 2024 yılı sonu itibarıyla 19 milyar liralık yatırım yapıldı. Savunma sanayinde birçok kritik üretim tesisinin yatırımına başlandı. Belediyelerimiz tarafından da çok sayıda yatırım, hizmet, eser ve proje şehirlerimize kazandırıldı, destek olundu, çalışmalara katkı verildi. Adıyaman özelinde İhya ve inşaat çalışmaları kapsamında şimdiye kadar eğitimde 555 derslik yaptık, 684 dersliğinde yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz geçtiğimiz kasım ayından itibaren hasta kabulüne başlamıştır. 50 yataklı Çelikhan Acil Durum Hastane'mizi tamamladık ve bu ay vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yapımı süren 150 yataklı Adıyaman Merkez Yeni Devlet Hastane'mizi bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Altınşehir bölgemizde 100 yataklı devlet hastanesi projemizi yatırım programımıza aldığımızın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem sonrası şehrimizde 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplamda 31 bin 406 konut teslimini yaptık. İnşallah kalanları da bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz."

'DEPREM BÖLGESİNİ SADECE YIL DÖNÜMLERİNDE HATIRLAMIYORUZ' Konuşmasının son bölümünde muhalefeti eleştiren ve her zaman depremzedelerin yanında olduklarının mesajını veren Erdoğan, "Devletimiz tüm bilimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardayız. Muhalefetin hafızasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesai, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki gün buralara gelip konuşmakla da olmaz. Sürekli eleştirerek, sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez. Hükümetimizin, belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefet partisinin genel başkanları ise seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler. Sonra da buhar olup uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında hiçbir projeleri ve faaliyetleri maalesef yok. Medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğu ise zaten deprem bölgesinin yollarını unuttu. Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz." YERLİKAYA: TÜM ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise deprem felaketinin ardından başlatılan çalışmaların tüm şehirler tamamen ayağa kalkana kadar devam edeceğini ifade etti. Depremzedelerin yeni ev ve iş yerlerine kavuşmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "2 hafta önce Malatya'da 201 bin 580 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaptık. Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştu ve kavuşmaya devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. 6 Şubat'ın acısı hiç dinmeyecek ama biz güçlü bir devletiz. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin veremeyiz, çünkü sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz ve gözyaşlarımızı sile sile yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü Adıyamanlı kardeşlerimizin azmi, cesareti ve ferasetiyle yılmadan. yıkılmadan sürdüreceğiz. Tüm şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar da mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

KURUM: 182 BİN KİŞİYLE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için 182 bin işçi, mimar, mühendis ile çalıştıklarını söyledi. Felaketin yaşandığı 6 Şubat 2023'ün en uzun ve en soğuk gece olduğunu belirten Bakan Kurum, "Depremin ikinci günü Cumhurbaşkanımız beni arayarak; 'Murat hazır ol, bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz' dedi. Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ın, Malatya'nın, Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın ve diğer tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz. Bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz. Millet olarak bu afete muhteşem dayanışmayla cevap verdik, tek bir an bile 'bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatı nasıl normale çevireceğiz' diye şüpheye düşmedik. Her yuvayı kendi yuvamız bildik ve alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık. Yüz binlerce yeni yuva kurduk, uydu kentler, şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını ekimde 100 bin, kasımda 155 bin ve ocakta 201 bine ulaştırdık. Ama biz dertliyiz, bizim için çalışmanın sonu yoktur, başarmanın sınırı yok. Şehirlerin her açıdan zengin olması için ticaret ve sanayinin güçlü olması için düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. 182 bin işçi, emekçi, mimar mühendis adına durmadan dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. 44 KURUM VE KURULUŞA PLAKET Törende, deprem sonrası yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı, aralarında Demirören Holding ile Baykar, Türk Hava Yolları, Turkcell, AFAD, TOKİ, Emlak Konut, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de olduğu 44 kurum ve kuruluşa Anadolu karanfili sembolü ile 'Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır' yazılı plaket sunuldu. Demirören Holding adına plaketi alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Holding'in başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.