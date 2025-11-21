Habertürk
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        21.11.2025 - 21:34
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.İ.A. idaresindeki 34 DRP 514 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında M.A. yönetimindeki 61 PE 055 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü H.İ.A ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

