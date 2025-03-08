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        Adıyaman'da yamaç paraşütü yapan doktor, düşüp öldü

        ADIYAMAN'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış (50), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 19:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:55
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        Adıyaman'da yamaç paraşütü yapan doktor, düşüp öldü
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        ADIYAMAN'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış (50), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.

        Olay, merkeze bağlı Ali Dağı mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa’da özel bir hastanede görev yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla geldiği dağda yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Kartalmış, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan paraşütten düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahir Kartalmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahir Kartalmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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