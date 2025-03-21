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        Bakan Kurum, Adıyaman'da

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:25
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        Bakan Kurum, Adıyaman'da
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        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve kurum temsilcileri karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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