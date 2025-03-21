Bakan Kurum, Adıyaman'da

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve kurum temsilcileri karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.