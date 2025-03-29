Depremin vurduğu Adıyaman'da bayram arifesinde mezarlıkta yoğunluk

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremzedeler kaybettikleri yakınlarının mezarında dua ederek, bayrama buruk girdiklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da, Ramazan Bayramı arifesinde kent mezarlığında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, ölen yakınları için dualar etti.

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