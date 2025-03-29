Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Depremin vurduğu Adıyaman'da bayram arifesinde mezarlıkta yoğunluk

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde kent mezarlığında yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremin vurduğu Adıyaman'da bayram arifesinde mezarlıkta yoğunluk
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da, Ramazan Bayramı arifesinde kent mezarlığında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, ölen yakınları için dualar etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremzedeler kaybettikleri yakınlarının mezarında dua ederek, bayrama buruk girdiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
        Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti
        Adıyaman Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleşti
        Adıyaman'da ramazan boyunca Filistin'e 8 milyon 350 bin liralık bağış yapıl...
        Adıyaman'da ramazan boyunca Filistin'e 8 milyon 350 bin liralık bağış yapıl...
        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi
        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi