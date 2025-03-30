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        Adıyaman'da bayram namazı için binlerce kişi saf tuttu

        ADIYAMAN'da, Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce kişi saf tuttu tutu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 08:23 Güncelleme: 30.03.2025 - 08:25
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        Adıyaman'da bayram namazı için binlerce kişi saf tuttu
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        ADIYAMAN'da, Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce kişi saf tuttu tutu.

        Ramazan ayının ardından vatandaşlar Meydan Camii ve kentteki camilerde bayram namazında buluştu. Binlerce kişi, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan bayram namazı için saf tuttu.

        Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydan Camii olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Namaz sonrasında bayramlaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Bayram namazından sonra cami çıkışında Vali Osman Varol, vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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