Adıyaman'da bayram namazı için binlerce kişi saf tuttu

ADIYAMAN'da, Ramazan Bayramı nedeniyle binlerce kişi saf tuttu tutu.

Ramazan ayının ardından vatandaşlar Meydan Camii ve kentteki camilerde bayram namazında buluştu. Binlerce kişi, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan bayram namazı için saf tuttu.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydan Camii olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Namaz sonrasında bayramlaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayram namazından sonra cami çıkışında Vali Osman Varol, vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutladı.