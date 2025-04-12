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        Malatya'da kayısı ağaçlarını don vurdu

        MALATYA'da, etkili olan zirai don nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:25
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        Malatya'da kayısı ağaçlarını don vurdu
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        MALATYA’da, etkili olan zirai don nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

        Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen, kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle ağaçlar zarar gördü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kayısı ağaçları dondan etkilendi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından zarar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, İlimizde olumsuz hava koşulları ve don nedeniyle kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde zararların oluştuğu görülmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır ve üreticimizin yanında olacağız. Geçmiş olsun" dedi.

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