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        Adıyaman'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü Murat Sağdıç (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:25
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        Adıyaman'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü Murat Sağdıç (30) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Harmanardı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Sağdıç idaresindeki 06 AE 220 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sağdıç'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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