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        '81 İlde 81 Orman' projesi Adıyaman'da

        TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesinin dikim törenleri Adıyaman ile devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:01
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        '81 İlde 81 Orman' projesi Adıyaman'da
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        TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesinin dikim törenleri Adıyaman ile devam ediyor. Proje ile Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmak, çevre farkındalığını güçlendirmek ve birçok canlıya yaşam alanı sunmak amaçlanıyor.

        Proje, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008-2017 yılları arasında uygulanmıştı. Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı vesilesiyle 2024'te yeniden başlatılan proje kapsamında, Adıyaman'da bir dikim töreni gerçekleştirildi.

        Çelikhan'da gerçekleşen törene Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Çelikhan Orman İşletme Şefi Mahmut Keskinkılıç, Türkiye İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Feramuz Köroğlu ve TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkanı Merve Boz Ulugergerli'nin yanı sıra Adıyamanlı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

        15 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

        '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında, dikim töreninin gerçekleştiği ve yüzde 22'si ormanlık alanlardan oluşan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Cami köyünde yer alan 10 hektarlık alanda 15 bin fidan toprakla buluştu.

        Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2010 yılında Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Sahabe mevkii yakınında bulunan alana 20 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

        5 YILDA 2 MİLYON 200 BİN FİDAN

        Proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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