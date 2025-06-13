Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Güneykaş köyü yakınlarında Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali S. yönetimindeki 34 DFF340 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ahmet Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti, Ali S., ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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