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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        ADIYAMAN'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:33
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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        ADIYAMAN'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Güneykaş köyü yakınlarında Ahmet Gültekin idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali S. yönetimindeki 34 DFF340 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ahmet Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti, Ali S., ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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