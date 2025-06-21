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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Yücel (65) yaşamını yitirdi, eşi Sıdıka Yücel ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:20
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı
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        ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Yücel (65) yaşamını yitirdi, eşi Sıdıka Yücel ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yücel’in kullandığı 27 RZ 516 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sıdıka Yücel ise ağır yaralandı. Sıdıka Yücel ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Mustafa Yücel'in cenazesi olay yeri incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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