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        Adıyaman'da 52 cami ve 12 Kur'an kursu yeniden ibadete açıldı

        ADIYAMAN'da depremde hasar gören ibadet alanlarının yeniden inşa ve onarımı Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 52 cami, 12 Kur'an kursu ve 4 gençlik merkezi, düzenlenen törenle ibadete ve hizmete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:55
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        Adıyaman'da 52 cami ve 12 Kur'an kursu yeniden ibadete açıldı
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        ADIYAMAN’da depremde hasar gören ibadet alanlarının yeniden inşa ve onarımı Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 52 cami, 12 Kur’an kursu ve 4 gençlik merkezi, düzenlenen törenle ibadete ve hizmete açıldı.

        Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kapsamında protokol üyeleri, yeniden inşa edilen yapıları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplu açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek “Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında milletimiz örnek bir dayanışma sergiledi. Camilerimiz, Kur’an kurslarımız ve gençlik merkezlerimiz yeniden ihya edildi. Bu eserler, sadece birer yapı değil; ruhumuzu, birlikteliğimizi ve imanımızı güçlendiren mekânlardır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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