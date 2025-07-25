Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Abdurrahman Tutdere'nin elektronik kelepçesi çıkarıldı

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsinin kaldırılmasının ardından elektronik kelepçesi çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdurrahman Tutdere'nin elektronik kelepçesi çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsinin kaldırılmasının ardından elektronik kelepçesi çıkarıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Temmuz’da adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı. Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

        ELEKTRONİK KELEPÇE SÖKÜLDÜ

        Mahkemenin kararı sonrası Tutdere’nin elektronik kelepçesi Kayalık Mahallesi’ndeki evinde adli kontrol ekipleri tarafından söküldü. Tutdere, ilk adımlarında evinin kapısından alkışlarla sokağa çıkarak kendini bekleyenleri selamladı. Tutdere, “Evet, değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz bir uygulama sonucu ayağımıza takılan kelepçe bugün mahkemenin hukuka ve vicdanlara uygun vermiş olduğu karar doğrultusunda şu anda adli kontrol müdürlüğünün yetkilileri tarafından söküldü. Ben bu süreçte evime kadar gelerek bizi ziyarette bulunan, tüm destek olan tüm hemşehrilerime, tüm arkadaşlarımıza, tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Hem gözaltı süresinde hem de sonrasında Türkiye'nin vicdanı bu kelepçeyi ve bu haksız ve hukuksuz uygulamayı zaten kabul etmemişti. Ben bir hukukçu olarak bu yanlışlığın hukuktan döneceğine, olayın başından beri inanıyordum. Hukuka ve adalete bir hukukçu olarak güveniyorum. Yanlışların hukuktan döneceğine de inanıyoruz. Umudum, dileğim kısa süre içerisinde bu hukuksuzluğun tamamen ortadan kaldırılması ve Adıyaman halkının iradesi olan Adıyaman halkının temiz ve saf, temiz duygularıyla, oylarıyla bize teslim ettikleri Adıyaman Belediyesi'nin makamına, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na da kısa süre içerisinde görevimize geçerek kaldığımız yerden halkımıza, Adıyaman'ımıza hizmet etmektir. 6 Şubat'ın büyük yaralarını sarmak adına halkımızla beraber aynı heyecanla, aynı cesaretle ve aynı kararlıkla çalışmaya tüm ekibimizle birlikte devam edeceğiz. Ben buradan bu süreçte destek olan başta Genel Başkanımız olmak üzere geçmiş olsun dilekleriyle bizi yalnız bırakmayan tüm milletvekillerimize, her siyasi görüşten, her partiden tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şu an tutuklu bulunan milletin iradesi olan tüm belediye başkanlarımız ve tüm adalet bekleyen herkes de kısa sürede adalete kavuşur ve herkes özgürlüğüne kavuşur diyorum. Bir kez daha sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Adıyaman'da evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Adıyaman'da dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi
        Adıyaman'da dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi
        Adıyaman'da çöken iskelenin altında kalan işçi yaralandı
        Adıyaman'da çöken iskelenin altında kalan işçi yaralandı
        Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da "Huzurlu Sokaklar-13" denetimi yapıldı
        Adıyaman'da "Huzurlu Sokaklar-13" denetimi yapıldı
        Adıyaman'da narkotik uygulaması
        Adıyaman'da narkotik uygulaması