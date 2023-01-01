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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

A.K. idaresindeki 44 ACY 986 plakalı motosiklet Adıyaman-Samsat yol ayrımında kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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