Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

A.K. idaresindeki 44 ACY 986 plakalı motosiklet Adıyaman-Samsat yol ayrımında kontrolden çıkarak, devrildi.



Kazada, sürücü yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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