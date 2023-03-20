Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada çocuk cesedine ulaşıldı

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ADIYAMAN (AA) - Tut ilçesinde selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sırasında çocuk cesedi bulundu.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen Tut ilçesindeki Havutlu köyü yakınlardan geçen kanalda yürütülen arama çalışması sırasında bir çocuk cesedine ulaşıldı.

Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.

Tut'ta 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış, kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.



Çalışmalar sırasında sabah saatlerinde Boyundere Köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunmuş, Fatma Tekdal'ın yakınlarının, cesetle ilgili teşhiste bulunduğu ancak kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenilmişti.

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