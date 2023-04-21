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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Adıyaman ziyaretini tamamladı

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Adıyaman ziyaretini tamamladı

ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da temaslarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şehir merkezi, Gölbaşı ve Besni ilçesindeki programlarının ardından Samsat ilçesinde Safvan Bin Muattal'ın türbesini ziyaret etti.

Türbede dua ettikten sonra dışarı çıkan Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi sözlü tepki gösterdi.

Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Samsat'ta halka hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu ilçeden ayrılarak Kahta'ya hareket etti.

Kahta ilçesinde parti otobüsünden vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamlayarak hava yolu ile kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanı'na geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan partililer uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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