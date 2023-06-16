Adıyaman'da öğrenciler karnelerini aldı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Sincik ilçesindeki 2 bin 822 öğrenci, karne heyecanı yaşadı. Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri verildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Özelmiş, öğrencileri tebrik ederek yaz tatilinde kitap okuyup çeşitli aktiviteler yapmalarını istedi.

Çelikhan ilçesinde 3 bin 422 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Fatih İlköğretim okulunda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğrencilere karnelerini teslim etti.

Acar, konuşmasında şunları söyledi:



"Bu zorlu eğitim boyunca bütün öğretmen ve öğrencilerime başarılar ve hayırlı tatiller diliyorum. Bu yıl eksikliklerimizi tamamlayıp 2023 ve 2024 eğitim ve öğretim döneminde yoğun gayret sarf edeceğiz."

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