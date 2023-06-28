TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, konteyner kentleri ziyaret ederek, burada kalan vatandaşlarla görüştü. Depremzedelerle sohbet eden Kurtulmuş, sorunlarını dinledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Samsat ilçesine geçerek Safvan Bin Muattal Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Kurtulmuş'a Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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