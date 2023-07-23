Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:25
        Adıyaman Valisi Varol Tut ilçesinde temaslarda bulundu

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde konteyner kenti ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Varol ilçedeki konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerle görüşüp onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        TOKİ tarafından ilçede yaptırılan deprem konutlarını da inceleyen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturana kadar durmadan yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.

        Vali Varol daha sonra, Tut ilçe merkezinde olası sel felaketleri ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla DSİ tarafından başlatılan dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

        Ardından 2000 rakımlı Hacı Mamet Dağı eteğinde yapılan taş evleri inceleyen Vali Varol, lavanta çiçeklerinin ekildiği alanda yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili ilçe Kaymakamı Erkut Pamuk’tan bilgi aldı.

        Demokrasinin yapı taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelen Vali Varol, muhtarlarımızın köylerinde karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözümü konusunda gerekli talimatları verdi.

        Vali Varol, 2009 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak kırsalında şehit düşen Jandarma Er Onur Boztemir’in Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyündeki ailesini ziyaret etti.

        Şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Varol, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden kahraman şehidimiz Onur Boztemir'i ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        Galatasaray Zaha transferini açıkladı!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti
        Depremzede atlet kızların milli forma gayreti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman'ı ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Adıyaman'ı ziyaret etti
        Adıyaman'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocukların göz taraması yapılıyor
        Adıyaman'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocukların göz taraması yapılıyor
        Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu
        Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu