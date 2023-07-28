Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:34
        Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı

        ADIYAMAN(AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, AFAD ekiplerince yapımı tamamlanan 534 konteyner afetzedelere teslim edildi.

        Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi yakınlarında 40 dönümlük alan üzerine 9 idari, 12 işyeri ve 513 yaşam olmak üzere 534 konteyner kurularak 1499 depremzede vatandaş yerleştirildi.

        İçerisinde vatandaşların kullanımı için mutfak, banyo, lavabo mutfak aletleri ve klima gibi ürünler de bulunuyor.

        Depremde evi ağır hasar alan Mahmut Uzan ise konteyner kette ailesiyle birlikte yaşam sürdüğünü söyledi.

        Uzan, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Konteyner kentte yerleştiğimizden bu yana gerek kaymakamımıza gerekse belediye başkanımız olsun hepsi bizimle ilgileniyor. Hava sıcaklığı nedeniyle konteynerimizde klima var ve eksik bir malzememiz yok. Sağ olsunlar hepsi bizimle ilgileniyor." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı
        GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni tutuklandı
        Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı
        Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı
        Adıyaman'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da balkondan düşen çocuk yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi
        Adıyaman'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi verildi