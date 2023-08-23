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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da temaslarda bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:00
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da temaslarda bulundu
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        ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Uraloğlu, Adıyaman Valisi Osman Varol ile makamında görüşüp kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Daha sonra Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Uraloğlu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir süre görüştü.

        Bakan Uraloğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.

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