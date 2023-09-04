Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Çelikhan ilçesinde kaymakamlık tarafından ihalesi yapılan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde 735 binanın yıkılması için çalışma yürütülüyor.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleriyle bir yandan binalar yıkılıp diğer yandan da toz taşınımının engellenmesi için sulama çalışmaları yapılıyor.