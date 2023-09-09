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        Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir atta kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:26
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        Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
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        Çobanpınar köyünde yaşayan Ramazan Sarıdoğan'ın, kendisine ait at tarafından ısırılması üzerine, durum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

        Ekiplerce attan alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. İncelemede atın kuduz olduğu tespit edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya aldı.

        Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

        Sarıdoğan'a ise Kahta Devlet Hastanesinde kuduz aşısı yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alındığını söyleyerek, "Kuduz insanlara bulaşan bir hastalık olduğu için çevredeki hayvanları aşılayacağız. Hayvanların giriş ve çıkışlarını yasaklayacağız." dedi.

        Sarıdoğan ise "Atın yanına gittiğimde beni ısırdı ve kaçtı, daha sonra ekiplere söyledik. Kuduz çıkınca ben de hastaneye gittim aşılarımı oldum. Geri kalan aşılarımı da olacağım, ihmal etmeyeceğim." diye konuştu.

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