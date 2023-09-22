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        MHP Kahta ilçe kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta ilçe olağan kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:04
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        MHP Kahta ilçe kongresi yapıldı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta ilçe olağan kongresi yapıldı.

        Kahta Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, İlçe Başkanı Sıraç Aslan ve eski milletvekili Hasari Güler'in konuşma yaptığı kongrede, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mektubu okundu.

        Tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut başkan Sıraç Aslan yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Seçimlerin ilçe, il ve ülke için hayırlı olmasını temenni eden Aslan, kendilerini bu göreve layık gören parti yöneticilerine teşekkür etti.

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