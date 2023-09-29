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        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:06
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İ.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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