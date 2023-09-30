Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Abidin Akdağ idaresindeki 35 AVR 611 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolu Sugözü Mesire Alanı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Akdağ ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı
        Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı
        Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
        Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi
        Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi