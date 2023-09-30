Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 30.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:05
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abidin Akdağ idaresindeki 35 AVR 611 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolu Sugözü Mesire Alanı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Akdağ ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.