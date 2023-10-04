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        Adıyaman'da 32 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:19
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        Adıyaman'da 32 hafız için icazet töreni düzenlendi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

        Ebu Sadık Parkı Seyir Tepesi'nde gerçekleştirilen icazet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, törendeki konuşmasında, icazet alan hafızlara destek veren ailelere, hocalara ve maddi destekte bulunan hayırsevere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ise hafızlığın önemine değinerek, hafızların sayılarının artırılması için daha çok çaba göstereceklerini söyledi.

        Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ise hafızlık belgesini almaya hak kazanan gençleri tebrik etti.

        Hafızlara belgeleri verildi.

        Program, hafızlar Habip Deveci ve Mustafa Özyılmaz Kur'an-ı Kerim okuması ve sema gösterisiyle sona erdi.

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