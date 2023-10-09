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        Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:27
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        Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün mesaisi başladı.

        Yöre çiftçisinin en önemli gelir kaynağı olan tütünün hasadına başlayan işçiler tarlada yoğun mesai harcıyor.

        Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan üreticiler, araçlarıyla tarlalarına geliyor. Tarlada tek tek koparılan tütün yaprakları traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.

        Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütünün ilçede bu yıl üreticisini sevindirdiğini belirterek "Bu yıl tütün iyi ve güzel, rekolte olarak 8 bin ton civarında bekliyoruz." diye konuştu.

        Üreticilerden Aziz Oral, dede mesleği olan tütüncülüğü devam ettirdiğini, bu seneki rekolteden memnun olduğunu söyledi.

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