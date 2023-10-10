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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:06
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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kınandı.

        Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

        Platform sözcüsü Ahmet Özbek, burada yaptığı basın açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak; Filistin'i başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam'ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz."

        Açıklama, Filistin'de hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazından sonra yapılan dua ile son buldu.

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