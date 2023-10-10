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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:23
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptığı operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, örgüt mensuplarına lojistik destek sağladıkları iddiasıyla A.R.A, R.A, M.A, Y.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R.A, R.A. ve M.A. tutuklanırken, Y.A ile İ.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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