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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:17
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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste yakalanan zanlı İ.H. gözaltına alındı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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